Tokyo Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ederken Türk Milli sporcularının karşılaşmaları da her kesimden spor sever tarafından ilgi ile takip ediliyor. Türkiye’den 108 oyuncunun katıldığı Tokyo Olimpiyatları’nın yayın akışı da sık sık araştırılıyor…

TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 33 farklı spor branşına ait müsabakalar düzenlenecek. 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olimpiyatlara, Türkiye’den 108 sporcu olmak üzere, dünya genelinde 200’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcu katılacak. Bu muhteşem spor şöleni de TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarından izleyicilere canlı olarak aktarılacak.

TOKYO OLİMPİYATLARI YAYIN AKIŞI 27 TEMMUZ SALI