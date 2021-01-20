Tolga Andaç: Pandemide bahçeli evlere talep arttı

Andaç, Covid-19 virüsünün her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de kökünden değiştirdiğini belirtti. Andaç’a göre ofisler üzerinde bulunan yoğun ilgi neredeyse sıfırlandı ancak bahçeli, ferah ve büyük evlere olan ilgi ise %90 oranında arttı. Gayrimenkul temsilcileri de pandemi ile birlikte hızla gelişen online döneme oldukça hızlı bir dönüşümle ayak uydurmaya çalıştı. Andaç, teknoloji ile bağlantısı olmayan sektörlerin bu döneme ayak uydurmasının mümkün olmadığını da belirtti.

Gayrimenkul her zaman iyi bir yatırım aracıdır

Tolga Andaç’a göre tüm sektörler pandemiden kötü etkilendi ancak gayrimenkul sektörünün bu dönemden kötü etkilendiği çok söylenemezdi. Andaç’a göre gayrimenkul sektörü değişir, dönüşür, ayak uydurur fakat her zaman en iyi yatırım araçlarından biridir.

Gayrimenkul sektörü bu duruma ayak uydurdu

Tolga Andaç “Covid-19 virüsü ile beraber olağan düzenimiz son derece değişti, tabi ki her sektörde değişiklikler oldu ancak gayrimenkul sektöründe bu değişimler oldukça göze çarpmakta. Örneğin, evden çalışma durumunun artmasından dolayı artık insanlar evlerinin rahat, ferah, bahçeli olmasını istiyor. Çoğu firma ofisleri tamamen bıraktı, bazı firmalar ise mantıklı olarak büyük ofisleri bırakarak küçük ofislere geçtiler” dedi ve gayrimenkul sektörünün tüm bu değişimlere, gelen talepler doğrultusunda çok rahat ayak uydurduğunu da belirtti.