Tolga Çevik, Caner Özyurtlu'nun YouTube'da 'Neysene' kanalı için hazırladığı 'Loş Sohbetler' programına konuk oldu.

Yıllar önce yaşadığı bir anısını anlatan Tolga Çevik, sahneye çıkardığı bir seyircisinin eşofmanlı olmasına verdiği tepkiyi aktardı.









Kendisinin saygısından ötürü smokin giymesine ve tiyatronun 1885 yılında kurulmuş tarihi bir tiyatro olmasına karşın 19 yaşındaki seyircisinin eşofmanla gelmesini saygısızlık olarak addeden Tolga Çevik, seyircisini azarlayıp sahneden indirmiş.

Loş Sohbetler'de Tolga Çevik'in bu sözlerini duyan bazı izleyiciler, ünlü şovmene tepki gösterdi.

Asırlardır süren "Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir?" tartışmasına kadar uzanan yorumlara Tolga Çevik'in ne cevap vereceği merak konusu.



