Tolga Çevik nasıl TT oldu? Sahnede eşofman krizi

Komedyen “2008’deki gösteride 19 yaşında bir genci sahneye çıkardım. Üzerinde eşofman vardı. Ona ‘Ben seni smokinle karşılıyorum, sen 1885’te kurulan ‘Ses Tiyatrosu’na eşofmanla mı geldin?’ dedim. Sahneden kibarca kovdum. Çünkü çok sinirlendim. İnşallah arzuladıklarını yapmıştır. Sahnede gördüğüm yapamayacağı yönündeydi, ama neyse! O tiyatroya saygı göstermeli, şıkır şıkır gitmeliyiz. Ayıp” dedi.

'Cem Yılmaz'ı da kovabilir miydin?'

Tolga Çevik’e hak verenler “Recep İvedik izlemeye gider gibi tiyatroya gidilmez” yorumunu yaptı. Eleştirenlerin dikkat çektiği bir nokta ise şuydu:

“Eşin Özge Çevik’in ağabeyi Cem Yılmaz da sahne şovuna eşofmanla gelmişti. Onu da kibarca kovabilir miydin?”

Karşı çıkanlar

Tolga Bey, TV programında sadece boxer ile kalmıştı. Ekranda olur mu hiç! Bahsettiği genç en azından eşofmanlı.

Nasıl rahat ediyorsak öyle gideriz. Oraya gülmeye geliyoruz. Sizin işiniz de güldürmek.

Tolga Çevik’in yaptığı seyirciye ayıp! Kalabalık içinde genci rencide etmiş.

Film galalarına blue jean ile katılan, ödül almaya sarkmış hırka ve ütüsüz tişörtlerle giden ünlüleri de böyle uyarır mıydınız?

Destek verenler

Adam kendisine saygı beklemiyor, tarihi eser niteliğindeki tiyatroya saygı istiyor.

Her şeyin bir adabı var. Tiyatroya eşofmanla gidilmez. Çok iyi yapmış.

Eski şıklık, özen artık hiçbir yerde yok. Uyarınız yerinde olmuş.

Takım elbise olmasa da o sahneye daha düzgün çıkmalıydı.









Bu haberi de okudular Tolga Çevik, eşofmanlı seyirciyle yaşadığı olaydan ötürü tepki gördü

Bu haberi de okudular Hülya Avşar Tolga Çevik'i çileden çıkarmış

Haberin fotoğrafları için tıklayın Tolga Çevik: Oyuncu aseksüel olmalı