Tolga Çevik, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programının bu haftaki konuğu oldu. Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik'le evli olan ünlü komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, yıllar önce yaşadıkları kız isteme anısıyla izleyenleri güldürdü.

"TİYATROCUYA KIZ MI VERİLİR?

2004 yılından bu yana Özge Çevik'le mutlu bir evlilik sürdüren Tolga Çevik, "2003 yılıydı istemeye gittiğimizde. Ancak Cem Yılmaz içeri girince ben gerildim. Cem olaya direk 'Tiyatrocuya kız mı verilir?' diyerek girdi odaya. Şaka olduğunu biliyorum ama yine de insan o an şakayı kaldıramıyor. Biz birbirimizi görerek anladık ve üç sene sonra evlendik.

Eşini gördüğü an evleneceği kadın olduğunu anladığını söyleyen başarılı komedyen, iki ailenin de çok iyi anlaştığını da sözlerine ekledi.



