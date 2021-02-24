Magazin Tolga Çevik'in kız isteme anısı olay oldu

Tolga Çevik'in kız isteme anısı olay oldu

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Tolga Çevik'in kız isteme anısı olay oldu

Cem Yılmaz'ın kız kardeşi ile evli olan komedyen Tolga Çevik, katıldığı programda yıllar önce yaşadığı kız isteme töreni hakkında komik bir anısını paylaştı. İsteme anında odaya giren Yılmaz'ın "Tiyatrocuya kız verilir mi?" dediğini anlatan Çevik, yaşadığı zor anlarını anlattı.

24 Şubat 2021, Çarşamba 20:53 Son Güncelleme:
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Tolga Çevik, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programının bu haftaki konuğu oldu. Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik'le evli olan ünlü komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, yıllar önce yaşadıkları kız isteme anısıyla izleyenleri güldürdü.

"TİYATROCUYA KIZ MI VERİLİR? 

2004 yılından bu yana Özge Çevik'le mutlu bir evlilik sürdüren Tolga Çevik, "2003 yılıydı istemeye gittiğimizde. Ancak Cem Yılmaz içeri girince ben gerildim. Cem olaya direk 'Tiyatrocuya kız mı verilir?' diyerek girdi odaya. Şaka olduğunu biliyorum ama yine de insan o an şakayı kaldıramıyor. Biz birbirimizi görerek anladık ve üç sene sonra evlendik.

Eşini gördüğü an evleneceği kadın olduğunu anladığını söyleyen başarılı komedyen, iki ailenin de çok iyi anlaştığını da sözlerine ekledi.


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