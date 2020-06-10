Magazin Tolga Çevik'ten oğluna mesaj

Tolga Çevik'ten oğluna mesaj

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Tolga Çevik'ten oğluna mesaj

Komedyen Tolga Çevik, 16 yaşına giren oğlu Tan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 13:31 Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Çevik ile evli olan Tolga Çevik'in oğlu Tan, 16 yaşına bastı. Ünlü komedyen oğlunun yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Çevik oğluyla çekilen fotoğrafına, “16’ncı yaşa girmek.. Breh.. Allah karşına hayırlı insanlar çıkarsın. Bahtın açık olsun aslanım.Ben de kadayıf” notunu düştü.


Alişan ile asker arkadaşı çıkmıştı

Şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak, Tolga Çevik'le askerlik arkadaşı olduğunu söylemişti. Vatani görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü'nde yapan Alişan, bu fotoğrafı paylaşmıştı.

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