Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Spor Kulübüyle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan milli futbolcu Tolga Ciğerci'yi opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

Tolga için düzenlenen imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile Üst Yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Milli futbolcu Tolga Ciğerci'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

AA



