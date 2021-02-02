Futbol Tolga Ciğerci Medipol Başakşehir'de

Tolga Ciğerci Medipol Başakşehir'de

Futbol

Tolga Ciğerci Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile sözleşme imzaladı.

02 Şubat 2021, Salı 00:54 Son Güncelleme:
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Spor Kulübüyle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan milli futbolcu Tolga Ciğerci'yi opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

Tolga için düzenlenen imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile Üst Yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Milli futbolcu Tolga Ciğerci'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

AA

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