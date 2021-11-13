Futbol Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi

Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi

Futbol

Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi

A Milli Takım'da aday kadrosuna iki oyuncu birden dahil edildi. Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı'nın bu akşam oynanacak olan Cebelitarık maçının ardından kampa katılacağı açıklandı.

13 Kasım 2021, Cumartesi 15:59 Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci ve Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

İki oyuncu bugün oynanacak olan Cebelitarık maçının ardından kampa katılacak.

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