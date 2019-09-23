'Galatasaray artık beni ilgilendirmiyor'

Gelecek hafta eski takımı Galatasaray karşısına çıkacak olmalarıyla alakalı ilginç bir değerlendirmede bulunan 27 yaşındaki futbolcu, “Ben Fenerbahçe’deyim. Orası artık beni ilgilendirmiyor. Oraya gideceğiz tabii ki hedefimiz 3 puan. Galatasaray maçına iyi çalışıp, orada da iyi bir maç çıkartarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Forma rekabetinden çekinmediğini de ekleyen sarı-lacivertli oyuncu, “Rekabet takım için iyidir. Takımın aynı pozisyonda çok iyi oyuncuları olursa her oyuncu daha iyisini yapabilmek için mücadele etmek zorunda hisseder. Bu sadece benim için değil, herkes için geçerli. Herkes formayı almak için daha fazla çalışıyor. Bu da takım için bir avantaj” diye konuştu.