Tolga Güleç ve Gülnur Tutumoğlu'nun aşkları festivalde başladı
Tolga Güleç önceki gün Mustafa Sandal’la yaşadığı aşkla adını duyuran avukat Gülnur Tutumoğlu ile Etiler’deki bir mekanda görüntülendi. Ali Keser/ POSTA
Tolga Güleç 2018’de Yeliz Şar’dan boşandıktan adını aşk dedikodularına karıştırmamıştı. Oyuncunun, Avukat Gülnur Tutumoğlu ile flört ettiği söylendi.
'Doğru insan olmadığının farkına varınca ayrıldım'
İddiaya göre; aşkları geçen hafta düzenlenen Malatya Film Festivali’nde filizlendi. Gülnur Tutumoğlu kısa bir aşk yaşadığı Mustafa Sandal için “Doğru insan olmadığının farkına varınca ayrıldım” demişti.
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