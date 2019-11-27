Tolga Güleç ve Gülnur Tutumoğlu'nun aşkları festivalde başladı

Tolga Güleç ve Gülnur Tutumoğlu'nun aşkları festivalde başladı Tolga Güleç önceki gün Mustafa Sandal’la yaşadığı aşkla adını duyuran avukat Gülnur Tutumoğlu ile Etiler’deki bir mekanda görüntülendi. Ali Keser/ POSTA