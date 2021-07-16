Magazin Tolga Karataş, Emine Ün ile boşanma nedenini anlattı

Tolga Karataş, Emine Ün ile boşanma nedenini anlattı

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Tolga Karataş, Emine Ün ile boşanma nedenini anlattı

Oyuncu Emine Ün ve işadamı Tolga Karataş, geçtiğimiz nisan ayında 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

16 Temmuz 2021, Cuma 11:43 Son Güncelleme:
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Karataş önceki gün Akmerkez’de bir kadınla görüntülendi.

İş insanı, “Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım’ın kız kardeşidir” dedi. Karataş, Emine Ün’le boşanması hakkında ise şunları söyledi:

“Aramızdaki fikir ayrılığından dolayı yollarımızı ayırdık, ileride ne olur bilmiyorum.” 

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