Tolga Karataş, Emine Ün ile boşanma nedenini anlattı
Oyuncu Emine Ün ve işadamı Tolga Karataş, geçtiğimiz nisan ayında 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.
16 Temmuz 2021, Cuma 11:43 Son Güncelleme:
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Karataş önceki gün Akmerkez’de bir kadınla görüntülendi.
İş insanı, “Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım’ın kız kardeşidir” dedi. Karataş, Emine Ün’le boşanması hakkında ise şunları söyledi:
“Aramızdaki fikir ayrılığından dolayı yollarımızı ayırdık, ileride ne olur bilmiyorum.”
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