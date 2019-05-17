Tolga Karel’in 2011-2015 yılları arasında evli kaldığı, oğlu Cihangir’in annesi Azeri manken Günay Musayeva, Kanal D’deki 2. Sayfa’ya şu açıklamayı yapmıştı: “Her ay 500 TL nafaka vermesi gerekiyordu. İki kez verdi, bıraktı. 4 yıldır bir kez olsun Cihangir’i arayıp sormadı. Oğlum da artık babasından hiç bahsetmiyor. Üzülmesin diye ‘Babalar Günü’nde hiçbir etkinliğe göndermiyorum."

ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

"Tolga’nın bu noktaya geleceğini düşünemezdim. İnsan evladından vazgeçer mi hiç? Yeni eşi Sarah hoş bir kadın, kızları Mia da çok tatlı. Şimdi bir evladı daha olacakmış. İnşallah diğer çocuklarına daha iyi bir baba olur.” 2016’da Sarah Scott ile evlenip Amerika’ya yerleşen Tolga Karel bu sözler üzerine programa şok açıklamalarda bulundu.

"BANA BÜYÜ YAPTIRDI"

İşte Tolga Karel’in iddiaları: “Beni öldürtmeye teşebbüs etti. Azmettirdiği adamın yakalanıp cezaevine atıldığını anlatsın. Ya da ‘Bir tek şartla boşanırım, beni Türk vatandaşı yapacaksın’ deyip boşanmayı bir yıl ertelediğini söylesin hadi! Evimi kiraya verdiğim kişi, beni arayıp ‘Tolga Bey her yerden büyü çıktı’ demişti, Günay bundan da söz etsin.

Daha hangi birini anlatayım. Oruç tutup namaz kılıp ‘Allahım beni bu kadından kurtardığın için sana şükürler olsun’ diye dualar ediyorum. Benim için Günay artık ölü bir kadın. Cihangir ise oğlum. Gün gelecek o da bir gün gerçekleri görecek. O zaman da annesinin yanında bir gün bile kalmak istemeyecek.”



