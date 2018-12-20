Eda Küçük geçen yıl sevgilisi tarafından darbedilmiş olay büyük yankı uyandırmıştı. Tolga Pancaroğlu hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme bugün kararını verip Tolga Pancaroğlu hakkında 'tehdit' suçundan 7 ay 15 gün hapis, 'hakaret' suçundan da 3 bin 360 lira adli para cezası cerildi. 'Basit yaralama' suçundan beraatine karar verilen Pancaroğlu'nun aldığı hapis ve para cezaları 5 yıl süre ile ertelendi.

Bu karar sonrası Eda Küçük hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

EDA KÜÇÜK KİMDİR?

Aslen Bulgaristan göçmeni olan Eda Pera Küçük, 15 Şubat 1990 yılında doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde tamamlayan Eda Pera Küçük, sunuculuk yapmaktadır.

TOLGA PANCAROĞLU KİMDİR?

Tolga Pancaroğlu, 1991 yılında doğdu. Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan Pancaroğlu, ilk dizi deneyimini 2010 yapımı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile yaşadı. Çeşitli tiyatro oyunlarında da yer alan oyuncu, Settar Tanrıöğen, Uraz Katgılaroğlu, Berna Koraltürk, Melis Tüzüngüç ve Özgün Karaman’ın paylaştığı Baba Candır dizisinin ekibinde bulundu. Genç oyuncu aile dizisinde Egemen karakterine hayat verdi. Dizinin final yapması ardından dizi kariyerine ara veren Tolga Pancaroğlu, sunucu Eda Pera Küçük ile 1,5 yıldır ilişki yaşıyordu.