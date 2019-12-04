Bu yıl 47.'si düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alarak geceye damgasını vuran Haluk Bilginer'den sonra bir sürpriz de Tolga Sarıtaş'tan geldi.

New York'ta gerçekleşen törende ödüller sahiplerini bulurken, ilk kez Türk oyuncu Tolga Sarıtaş da final jürisinde yer aldı.

'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde final jürisi olarak yer aldı

21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın yarıştığı uluslararası organizasyonda, başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde final jürisi olarak görev yaptı.

Uluslararası arenada ülkemizi başarılı temsil eden genç oyuncu FOX'un yeni dizisi "Ferhat ile Şirin"deki başarılı performansı ile de dikkat çekiyor.





Bu haberi de okudular Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk'u ailesiyle tanıştırdı