Tolga Sarıtaş ilk kez konuştu

Fox TV ekranında yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde; Cansu Dere ve Leyla Tanlar ile başrolü paylaşan Tolga Sarıtaş dizinin yayından kaldırılmasının ardından ilk kez konuştu: Bunun bir matematiği yok tabii ki. Çok büyük emeklerle işler kuruluyor.Bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Zaten belirli bir matematiği olsa bütün diziler tutar. Onun için bu yani…

Şu aralar sadece dinlenmekte olduğunu belirten oyuncu, spor yaptığını ve izleyerek, okuyarak günlerini geçirdiğini söyledi.

Söz dizisinde, Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, Ferhat İle Şirin dizisinde canlandırdığı Ferhat karakteri ile tekrar dikkatleri üzerine çekmişti.

Tolga Sarıtaş, 1991’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslıdır. Babası tekstilcidir annesi ise ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isminde iki kardeşi vardır. Lise eğitimini Halil AKkant Lisesi’nde tamamlamıştır.

Tolga Sarıtaş. Eğitim yıllarında tiyatroya merak salmış Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer almıştır. Eğitim hayatına Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nde devam etmektedir.

Tolga Sarıtaş bir dönem müzikle de ilgilenmiş Omega adlı bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak sahneye çıkmıştır.

Oyunculuk geçmişi

Kariyerine tiyatro oyunculuğu ile başlayan Tolga Sarıtaş, dizi, sinema ve reklam oyunculuğu ile devam etmektedir. İlk kez 2009 yılında yardımcı oyuncu olarak ‘Bahtı Kara’ adlı sinema filmi ile beyazperdede izleyici karşısına çıkmıştır.

Oyunculuk kariyerinde dönüm noktası olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde ‘Şehzade Cihangir’ karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamış ve tüm Türkiye’de tanınmıştır. Ardından 2015 yılında yayınlanan dizilerinden ‘Güneşin Kızları’nda başrol oyuncusu olarak rol almıştır.

Son olarak ise Star TV’de yayınlanan ve beğenilen ‘Söz’ adlı dizide Üsteğmen Yavuz karakterine hayat vermiştir.

Aldığı ödüller

• 23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – 2016,

• Ankara Hukuk Ceride-i Kantar – En İyi Erkek Oyuncu – 2016,

• Sabancı Üniversitesi Lacivert Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – 2016.

Rol aldığı diziler ve oynadığı filmler

• Söz (Üsteğmen Yavuz) TV Dizisi – 2017,

• Kötü Çocuk (Meriç) Sinema Filmi – 2017,

• Güneşin Kızları (Ali Mertoğlu) TV Dizisi – 2015,

• Büyük Sürgün Kafkasya (Cemil) TV Dizisi – 2014,

• Benim Adım Gültepe (Murat) TV Dizisi – 2014,

• 20 Dakika (Ferdi) TV Dizisi – 2013,

• Sen De Gitme TV Dizisi – 2011,

• Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Cihangir – 4. Sezon) TV Dizisi – 2013,

• Arka Sokaklar (Doğan – 7. Sezon) TV Dizisi – 2012,

• Öyle Bir Geçer Zaman ki TV Dizisi – 2010,

• Kaledeki Yalnızlık (Feyyaz) Sinema Filmi – 2010,

• Bilinmeyen Yaşın Yorgunu (Berkcan) Sinema Filmi – 2010,

• Bahtı Kara (Berk) Sinema Filmi – 2009