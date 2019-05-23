“Söz” dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş’ın, uğruna İstanbul trafiğini birbirine kattığı kız arkadaşının kimliği belli oldu.

Tolga Sarıtaş geçen günlerde Levent’teki bir mekana götürdüğü sevgilisinin görüntülenmemesi için her yolu denemiş, gecenin sonunda çiftin bindiği aracın sürücüsü objektiflerden kaçarken trafik kurallarını hiçe saymıştı.

3 AYDIR BİRLİKTELER

Tolga Sarıtaş’ın 3 aydır ilişki yaşadığı o genç kadının, İzmir’de yaşayan modacı Zeynep Mayruk olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesaplarında da birbirini takip eden âşıkların dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkacağı, bunun için de gözlerden uzak bir adresi tercih ettikleri öğrenildi.