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Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çiftinin oğulları ameliyat oldu

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin 5 aylık bebekleri Efehan ameliyat oldu.

31 Ekim 2019, Perşembe 13:26 Son Güncelleme:
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Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çiftinin oğulları ameliyat oldu

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın haberine göre, Efehan kafasındaki 'dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirdi.

Ameliyatın ardından Efehan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Dermoid kist nedir?

Dermoid kistler nadir görülen, yavaş büyüyen ektodermal hücrelerin inklüzyonlarından köken alan lezyonlardır.

Kafa içi basınç artışına, hidrosefaliye, aseptik menenjite ve epilepsiye yol açabilirler.


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