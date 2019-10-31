Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çiftinin oğulları ameliyat oldu
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin 5 aylık bebekleri Efehan ameliyat oldu.
Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın haberine göre, Efehan kafasındaki 'dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirdi.
Ameliyatın ardından Efehan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dermoid kist nedir?
Dermoid kistler nadir görülen, yavaş büyüyen ektodermal hücrelerin inklüzyonlarından köken alan lezyonlardır.
Kafa içi basınç artışına, hidrosefaliye, aseptik menenjite ve epilepsiye yol açabilirler.
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