Tolgahan Sayışman: Almeda temizlik delisi

Çekim sırasında hiç gerçek tokat yediniz mi?

Evet. ‘Aşk Geliyorum Demez’in çekimleri sırasında rol arkadaşım Sera Tokdemir’in eli ağırdı!

Oyunculuk dışında başka bir işle uğraşıyor musunuz?

Bir ara lokanta ve otele ortak olmuştum. Şimdi bir arkadaşımla tekstil üzerine projem var. Ticari zekama güvenirim.

Karantina günlerinde formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Evde boks antrenmanlarına devam ediyorum. Bir kerede 100-120 şınav çekiyorum. Kondisyonum yerinde.

Gerçek adınızın ‘Mustafa Cingitaş’ olduğu söyleniyor, doğru mu?

Hayır. Bu çok komik bir iddia. İlk ve son kez açıklıyorum. Doğduğumdan beri adım Turgut Tolgahan, soyadım Sayışman. Tüm aileminki de böyle.

Eşiniz Almeda Abazi ile aynı evde 7/24 vakit geçirmek zor mu?

Hiç değil. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz.

Peki eşinizin en sevmediğiniz özelliği ne?

Çok ama çok fazla titiz. Detaycı ve temizlik delisi.

Evlendiğinize pişman mısınız?

Asla değilim. Bin kere dünyaya gelsem, bin kere Almeda’yı ister, onunla evlenirim.

Bir çocuk daha istiyor musunuz?

Evet hem de nasıl! İnşallah bir de kız çocuğumuz olur.

Almeda’yı mı daha çok seviyorsunuz, oğlunuz Efehan’ı mı?

Asla ayrım yapmam. Biri benim için nefes, diğeri su gibi.