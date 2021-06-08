Tolgahan Sayışman ikinci kez baba oldu
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi’nin kızları dünyaya geldi. Çift, Anadolu Yakası’nda özel bir hastanede akşam saatlerinde doğan bebeğe Alina adını verdi. Anne ve bebeğin sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi.
08 Haziran 2021, Salı 22:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle birlikte; sonsuz ve koşulsuz bir sevgi büyüdü içimde. Darısı isteyen herkese İnşallah. Aramıza hış geldin prensesim Alina. Sefalar getirdin hepimize" ifadelerini kullandı
2008'DE EVLENMİŞLERDİ
Ünlü oyuncu ve manken Tolgahan Sayışman, 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen oyuncu Almeda Abazi ile 2017 yılında Los Angeles'ta evlenmişti
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA