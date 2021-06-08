Magazin Tolgahan Sayışman ikinci kez baba oldu

Tolgahan Sayışman ikinci kez baba oldu

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Tolgahan Sayışman ikinci kez baba oldu

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi’nin kızları dünyaya geldi. Çift, Anadolu Yakası’nda özel bir hastanede akşam saatlerinde doğan bebeğe Alina adını verdi. Anne ve bebeğin sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi.

08 Haziran 2021, Salı 22:51 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle birlikte; sonsuz ve koşulsuz bir sevgi büyüdü içimde. Darısı isteyen herkese İnşallah. Aramıza hış geldin prensesim Alina. Sefalar getirdin hepimize" ifadelerini kullandı

2008'DE EVLENMİŞLERDİ

Ünlü oyuncu ve manken Tolgahan Sayışman, 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen oyuncu Almeda Abazi ile 2017 yılında Los Angeles'ta evlenmişti

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA

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