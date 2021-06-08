Tolgahan Sayışman ikinci kez baba oldu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle birlikte; sonsuz ve koşulsuz bir sevgi büyüdü içimde. Darısı isteyen herkese İnşallah. Aramıza hış geldin prensesim Alina. Sefalar getirdin hepimize" ifadelerini kullandı

2008'DE EVLENMİŞLERDİ

Ünlü oyuncu ve manken Tolgahan Sayışman, 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen oyuncu Almeda Abazi ile 2017 yılında Los Angeles'ta evlenmişti

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA



