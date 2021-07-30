Magazin Tolgahan Sayışman ile kayınvalidesi Albana Abazi'nin pozu gündem oldu

Tolgahan Sayışman ile kayınvalidesi Albana Abazi'nin pozu gündem oldu

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Tolgahan Sayışman ile kayınvalidesi Albana Abazi'nin pozu gündem oldu

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın, Kenan Sipahi-İlda Abazi'nin düğününde kayınvalidesi ile verdiği poz çok konuşuldu. Almeda Abazi'nin annesi Albana Abazi, güzelliği ile sosyal medyayı salladı.

30 Temmuz 2021, Cuma 14:42 Son Güncelleme:
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Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kardeşi İlda Abazi, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli basketbolcu Kenan Sipahi ile Çıragan Sarayı'nda dünyaevine girdi. Arnavut asıllı Türk model ve oyuncu Almeda Abazi, kardeşinin düğününden fotoğrafları “Sizi çok seviyorum canlarım, bir ömür boyu mutluluklar” notuyla paylaştı. Düğünden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Uzun süredir birlikte olan Kenan Sipahi-İlda Abazi çiftini, mutlu günlerinde ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

Çiftin nikah şahitliğini üstlenen oyuncu Tolgahan Sayışman'ın, kayınvalidesi Albana Abazi ile düğünde verdiği poz ise sosyal medyada gündem oldu.

Hem damadı hem de 29 yaşındaki kızı Almeda Abazi ile fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan 48 yaşındaki Albana Abazi, güzelliği ile adından söz ettirmeyi başardı.

Sosyal medya kullanıcıları, tescilli güzel Almeda Abazi'nin annesi Albana Abazi için 'Süper kayınvalide' şeklinde övgü dolu yorumlar yaptı.

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