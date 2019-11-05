Tolgahan Sayışman kıskançlık dozunu verdi

Geçen mayısta da oğulları Efehan dünyaya gelmişti. Tolgahan Sayışman, “Eşinizi kıskanıyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

'10 miligramı iyi, 20 miligramı hasta eder'

“Kıskançlık ilaç gibidir. 10 miligramı iyi, 20 miligramı hasta eder. Biraz daha fazlası öldürür. Eşiniz, sevgiliniz, sizi kıskandıracak hareketler, çaba ve duygu düşünce içinde değilse ve siz kıskanıyorsanız sorun var demektir. Ben bu konuda kendimi eğittim.”

Halil Kalmuk/POSTA





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