Magazin Tolgahan Sayışman ölümden döndü

Tolgahan Sayışman ölümden döndü

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Tolgahan Sayışman ölümden döndü

Tolgahan Sayışman ölümden döndü. İş görüşmesi için İzmir’e giden ünlü oyuncu ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza geçirdi. İkili, takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıktı.

19 Ocak 2021, Salı 08:03 Son Güncelleme:
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Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir’e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman’ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.

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Emniyet kemeri kurtardı 

Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.

Geçen hafta geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Tolgahan Sayışman, önceki gün evinin bahçesinde ailesiyle kar keyfi yaptı. Sayışman ve eşi Almeda Abazi, oğulları Efehan’la çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.


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