Tolgahan Sayışman ringden kazandı villaya yatırdı
Oyuncu Tolgahan Sayışman rol aldığı dizi ve filmlerden kazandığı paraları gayrimenkule yatırıyor
Müge Dağıstanlı/ POSTA
TRT'deki 'Şampiyon' dizisinde bir boksörü oynayan Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, Beykoz’dan 6.5 milyon TL’ye bahçeli ve havuzlu lüks bir villa satın aldı.
8 odalı villanın dekorasyonu mimara emanet
Çift, 8 odalı villalarının dekorasyonu için de bir mimarla anlaştı. Tolgahan Sayışman son 10 yıldır dizi ve sinemadan kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor.
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