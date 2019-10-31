Tolgahan Sayışman ringden kazandı villaya yatırdı

Müge Dağıstanlı/ POSTA

TRT'deki 'Şampiyon' dizisinde bir boksörü oynayan Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, Beykoz’dan 6.5 milyon TL’ye bahçeli ve havuzlu lüks bir villa satın aldı.

8 odalı villanın dekorasyonu mimara emanet

Çift, 8 odalı villalarının dekorasyonu için de bir mimarla anlaştı. Tolgahan Sayışman son 10 yıldır dizi ve sinemadan kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor.





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