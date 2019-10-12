Tolgahan Sayışman sette kaza yapınca Almeda kızıyor

Altın Zambak Ödül Töreni önceki akşam Kadir Doğulu ve Dilay Korkmaz’ın sunumuyla Etiler Akatlar Kültür Merkezi’nde yapıldı.

5 ay önce şarkıcılığa soyunan Ivana Sert ikinci ödülünü aldı.

Ivana Sert, ‘İmalat Hatası’ şarkısıyla ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı’ ödülüne layık görüldü.

Yılmaz Morgül çevre kirliliğini protesto etmek için poşetten yapılan kostümü ile dikkat çekti.

Yılmaz Morgül herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.

Tolgahan Sayışman: Bazen sette başıma küçük kazalar geliyor

‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görülen Tolgahan Sayışman, “Dizide bir boksörü canlandırıyorum. Bazen ellerin ayarı kaçıyor, sette başıma küçük kazalar geliyor!

Antrenmanlarda da darbe alıyorum. Eşim Almeda bana kızmaya başladı” dedi.

Tolgahan Sayışman set çıkışı oğlu Efehan ile eşi Almeda Abazi’ye koştuğunu söyledi.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Tolgahan Sayışman yorgunluktan bayılıyordu