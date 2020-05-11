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Magazin Tolgahan Sayışman sözünde durmadı

Tolgahan Sayışman sözünde durmadı

Magazin

Tolgahan Sayışman sözünde durmadı

Annesine 3 sene önce bir daha motora binmeme sözü veren ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, BMW R80 marka eski model motosiklet satın aldı. Ali Keser / POSTA

11 Mayıs 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Tolgahan Sayışman çocukluğunda hayalini kurduğu BMW R80 marka eski model motosikleti Uşak’ta bularak satın aldı. Oyuncu motoru kendi elleriyle yenilemek için evinin bahçesine tamirhane kurdu. Motorun tamiri ve modifiyesi için 120 bin TL ayıran Tolgahan Sayışman’a annesi Ayşe Sayışman’ın ne diyeceği merak konusu. Zira 3 yıl önce bir daha motora binmeme sözü vermişti.

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