Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, 2019 yılında ise ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına aldı. Şimdilerde kızlarına kavuşmak için gün sayan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2 yaşına basan oğulları Efehan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Abazi, yaptığı paylaşımına "Mutlu yıllar değerli oğlum" paylaşımı dikkat çekerken; Sayışman ise, "Allah sağlıkla ve huzurla nice yaşlarını görmeyi nasip etsin"