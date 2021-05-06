Magazin Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 2 yaşına basan oğullarının yeni yaşını kutladı.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 2 yaşına basan oğullarının yeni yaşını kutladı.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 2 yaşına basan oğullarının yeni yaşını kutladı.

2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında ise Efehan'ı kucaklarına almıştı. Şu sıralar yine bebek heyecanı yaşayan çift, iki yaşına basan oğullarının doğum gününü kutladı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 12:55 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, 2019 yılında ise ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına aldı. Şimdilerde kızlarına kavuşmak için gün sayan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2 yaşına basan oğulları Efehan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Abazi, yaptığı paylaşımına "Mutlu yıllar değerli oğlum" paylaşımı dikkat çekerken; Sayışman ise, "Allah sağlıkla ve huzurla nice yaşlarını görmeyi nasip etsin"

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