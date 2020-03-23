Ünlü oyuncu, iki kiracısından nisan ayında kira almayacağını açıkladı ve ev sahiplerine “Sizden de böyle adımlar bekliyorum” çağrısında bulundu.

Ardından benzer bir haber Tolgahan Sayışman’dan geldi. Eşi Almeda Abazi’ye de danışan Sayışman, üçü Amerika’da, altısı Türkiye’de bulunan 9 mülkü için iki ay boyunca kira almayacağını söyledi.

Efehan'ı paylaşmıştı

Almeda Abazi, geçen hafta oğlu Efehan'ın bu fotoğrafını kalp emojisi ile takipçileriyle paylaşmıştı. Fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi.







