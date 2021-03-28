Magazin Tolgahan Sayışman'dan sonra eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan'ın da Koronavirüs testi pozitif çıktı
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Tolgahan Sayışman'dan sonra eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan'ın da Koronavirüs testi pozitif çıktı

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Tolgahan Sayışman'dan sonra eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan'ın da Koronavirüs testi pozitif çıktı

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan'ında Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.

28 Mart 2021, Pazar 12:29 Son Güncelleme:
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Abazi, "Yapılan testler sonucunda oğlumuz Efehan, ben ve tüm ev halkının Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Bu arada eşim Tolgahan da hastaneden çıktı, tedavisi evde devam ediyor. Herkese sağlıklı günler diliyor ve bu hastalığa karşı çok dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an hamileliğimden dolayı ilaç tedavisi uygulanmıyor. Maalesef ki vitaminlerle atlatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

MUTANTLI VİRÜSE YAKALANMIŞTI

Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutasyonlu Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu.

39 yaşındaki oyuncu, "Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. (Yapılan testler negatifti.) Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya devam ediyorum. Herkese sağlıklı günler temenni ediyorum." şeklinde konuşmuştu.

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