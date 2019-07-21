TRT1 ekranlarında yakında başlayacak olan “Şampiyon” dizisinin tanıtımları kısa bir süre önce yayınlanmıştı.

Tolgahan Sayışman dizide ‘Kafkas’ lakaplı Fırat isimli eski bir boksörü oynayacak.

Tolgahan Sayışman’a kimin eşlik edeceği ise merak ediliyor. Sayışman’a, Yıldız Çağrı Atiksoy eşlik edecek.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1986 yılında İzmir’de doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almış, 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Aşk Oyunu, Yağmurdan Sonra, Ah İstanbul, Yersiz Yurtsuz, Gazi, Kayıp Prenses, Bahar Dalları, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Görüş Günü Kadınları, Yedi Güzel Adam ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy; Fox Tv ekranlarında yayınlanan başrolü Berk Oktay ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Aslı karakterini canlandırmaktadır.



