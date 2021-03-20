Magazin Tolgahan Sayışman'ın tedavisine hastanede devam edilecek

Tolgahan Sayışman'ın tedavisine hastanede devam edilecek

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Tolgahan Sayışman'ın tedavisine hastanede devam edilecek

Koronavirüse yakalanan oyuncu Tolgahan Sayışman tedavisine hastanede devam edileceğini duyurdu. Sayışman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini bilgilendirdi.

20 Mart 2021, Cumartesi 00:12 Son Güncelleme:
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Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandığını duyurdu. Oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ”Bir süredir evde tedavi görüyordum. Testler negatifti. Bugün yaptırdığım son test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.

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