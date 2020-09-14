Tolgay Arslan Udinese ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'nin yüksek maaşı nedeniyle indirim talep ettiği ancak indirime yanaşmayan Tolgay Arslan, takımdan ayrılmıştı. Sözleşmesi karşılıkl feshedilen oyuncunun yeni takımı Serie A ekibi Udinese oldu.

Udinese teknik direktörü Luca Gotti'nin takımda görmek istediği Tolgay, İtalya'ya giderek 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tolgay'ın maaşı şu an için açıklanmadı.