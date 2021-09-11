Tolstoy sözleri, içerdiği anlam ve derinlik ile üzerinden yıllar geçse bile insanlara yol göstermeye devam ederken bir yandan da hayatın anlamını sorgulatıyor. Bugün bile pek çok mecrada yer bulan aşk ve mutluluğa dair Tolstoy sözleri ile Diriliş, İtiraf, Savaş ve Barış kitaplarında yer alan sözler, insanları durup düşünmeye davet ediyor…

TOLSTOY’UN AŞK VE MUTLULUK SÖZLERİ

Sen yalan içinde yaşıyorsun, ben hakikatte iddiası, bir insanın ötekine söyleyebileceği en acımasız sözdür.

Tam önüne bakan başını vurur. Tam havaya bakan ayağını.

Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için, güneşin doğduğunu sanırlar.

Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır.

Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma; ilk önce senin ellerin kirlenecek.

Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur.

Yaşamak için bırakılmış bir yön baktım, yoktu: Ben direnmek için elimden gelin yaptım.

Mutluluğu ihtiraslarda değil kendi yüreğinizde arayın. Mutluluğun kaynağı dışımızda değil içimizdedir.

Yaşamak değil, Beni bu telaş öldürecek.

İçim nefretle dolu, öcümü alacağım.

İnsana aklı, sorunlarından kurtulması için verilmiştir.

Kadınları sevmek bir kadına haksızlık etmek demektir. Bir kadını sevmek kadınlara haksızlık etmek demektir.

Bir insanın değeri bayağı kesire benzer: Pay gerçek değerini gösterir, payda kendisini ne zannettiğini. Paydanın değeri arttıkça kesrin değeri azalır.

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü kimse aklından şikayetçi değildir.

Uzak ve imkansız gözüken bir şey, bir anda yakın ve mümkün olabilir.

Bir insan treni kaçırırsa başka bir tren gelir onu alır. Bir ulus treni kaçırırsa başka bir ulus gelir onu alır.

Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.

Mutluluğu ve gerçeği arayın, gerisi size verilecektir! “Oysa insanoğlu sadece gerisini arıyor; Dolayısıyla bulamıyor.

Sıkıntı sürecinde olgunlaşan, düşünceyle yoğunlaşan, emekle hazırlanan ve en iyiyi vermeyi amaçlayan faaliyete sanat denir.

Umduğumuz gibi olsaydı hayat, Sandığımız gibi yaşardık.

İnsanlar, aşk üzerindeki görüşlerini değiştirmelidir. Kadınla erkek, cinsel aşkı şimdi olduğu gibi şiir havasına büründürmekten kaçınmalıdır. Bunun yalnızca insanı alçaltan hayvanca bir iş olduğu kabul edilmeli.

Bulduklarımızla yetinseydik, Kaybettiklerimize ağlamazdık.

Nasıl kafa sayısı kadar düşünce varsa, kalp sayısı kadar da sevgi çeşidi vardır.

Açlık insanı öldüren, partileri yaşatan bir olaydır.

TOLSTOY’UN DİRİLİŞ, İTİRAF, SAVAŞ VE BARIŞ SÖZLERİ

Gerçek değer; gelmesi boşluk dolduran değil gitmesi boşluk yaratan.

Çok sevdiğin ama geri döndüremeyeceğin kişilerin en kötü yanı; Onları her hatırladığında, seni tekrar tekrar terk etmeleridir!

Bir insanın hayatının ikinci yarısı, ilk yarıda kazanılan alışkanlıkların sürdürülmesinden ibarettir.

Başkaları için kendinizi unutun o zaman sizi de hatırlayacaklardır.

Kolay mıdır bir anda her şeyden vazgeçip gitmek, yoksa her şeye rağmen gitmekten vazgeçip sevmek mi gerek.

Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma; İlk önce senin ellerin kirlenecek.

Giden dönmeyecekse; kalanların değerini bileceksin. Ölenle ölünmüyorsa eğer; kalanlarla yaşamaya devam edeceksin.

Her zaman kalbimizden gelen ve doğru bulduğumuz sese uymalıyız, çünkü o ses hiçbir zaman yalan söylemez…Bu söz Savaş ve Barış için söylenen bir sözdür.

Kadın, erkeği kılıçsız zapteder ve ipsiz bağlar.

Uçmak bilmeyenler, yükselenleri küçülür görür.

İnsanlar nasıl konuşulması gerektiğinin dersini alırlar ama en büyük ilim; nasıl ve ne zaman susulması gerektiğini bilmektir.

Bir kez geçer, bir insan bir karşı’ya, Ondan sonra artık her şey karşı’dır.

Şu hayvan o kadar vahşî ki. Onun üstesinden ancak insan gelebilir.

Çok sevdiğin ama geri döndüremeyeceğin kişilerin en kötü yanı; Onları her hatırladığında, seni tekrar tekrar terk etmeleridir!

Beni öyle bir yalana inandır ki ömrümce sürsün doğruluğu.

İnsanlar nasıl konuşulması gerektiğinin dersini alırlar; ama en büyük ilim, nasıl ve ne zaman susulması gerektiğini bilmektir.

Ne zaman imkansızı seversen, işte o zaman gerçek seversin.

Kadın ne kadar az hoşa giderse o kadar vefalı olur.

Cehalet hep aynı şeyi söyler; Bilmediği bir şey varsa, onun saçma olduğunu söyler.

İnsanları yalan söylediklerinde dinlemeyi severim. Çünkü; olmak istedikleri ama olamadıkları insanları anlatırlar.

Gerek yokken yanındalar, ihtiyacın olduğunda uzakta. Unutma ki, Kimi hayatına girdiğinde hayatını aydınlatır, kimisi çıktığında.

Yalnızlık paylaşılmaz paylaşılsaydı yalnızlık olmazdı.

Hayat bizi dört işlemle sınar: Gerçeklerle çarpar, Ayrılıklarla böler, İnsanlıktan çıkarır ve sonunda "topla kendini" der.

Özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler.

İşçinin hakkını alnının teri kurumadan veriniz.

Sen bana bakma ben senin baktığın yerde olurum.

Hayatta unutamayacağımız en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadıklarımızdır.

İnsana aklı, dertlerinden kurtulması için verilmiştir.

Nasıl kafa sayısı kadar düşünce varsa, kalp sayısı kadar da sevgi çeşidi vardır.

İyilik yap hatırlanmaz. Yanlış yap unutulmaz. Sen kimsenin 'yapamaz' dediğini yap, çünkü söylemeseler de akıllarından çıkmaz.

İnsanlar çok değişti, dikkat etmek lazım. Biriyle el sıkıştıktan sonra beşi de yerinde mi diye parmaklarını saymak zorundasın.

Her zaman kalbimizden gelen ve doğru bulduğumuz sese uymalıyız, çünkü o ses hiçbir zaman yalan söylemez. Bu söz Savaş ve Barış için söylenen bir sözdür.

Sıkıntı sürecinde olgunlaşan, düşünceyle yoğunlaşan, emekle hazırlanan ve en iyiyi vermeyi amaçlayan faaliyete sanat denir.

Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir bilmelisin. Küçümsediğin her şey için gün gelir, önemsediğin bir bedel ödersin.

Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur.