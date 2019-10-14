Tom Cruise, gizemli oğluyla görüntülendi

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ABD’li oyuncu Tom Cruise (57) ile Nicole Kidman (52), 11 yıllık evlilikleri sırasında bir kız ve bir erkek çocuk evlat edinmişti. Çiftin 2001’de ayrılmasıyla çocukların velayeti ise babalarında kalmıştı. Oysa o yıl Isabella 9, Connor ise sadece 6 yaşındaydı. Cruise’un velayeti, çocuklarını üyesi olduğu Scientology tarikatına uygun yetiştirmek için aldığı anlaşılmıştı.

O tarihten sonra Kidman’ın çocuklarıyla bağı zayıflayıp koptu. Çocuklar tarikatçı oldu. En son çocukların Florida’da tarikat merkezine yakın tutulan bir aile apartmanında halaları ile yaşadığı ortaya çıktı.

Kızını 6 yıldır görmüyor

Cruise, gözlerden uzak yetiştirdiği çocukları nadiren görüntüleniyor. Cruise, en son dün Londra’da oğlu Connor (24) ile birlikte görüldü. Cruise’un oğlu ile kareleri akıllara, Katie Holmes (40) ile evliliğinden olan kızı Suri’yi (13) getirdi.

Cruise, doğumundan itibaren her yere kızı Suri ile gidiyordu. Ancak Holmes ile evliliği de tarikat yüzünden 2012’de sonlanınca kızıyla bağı koptu. Baba kız en son 2013’te bir arada görüntülendi. Ayda 10 gün kızıyla görüşme hakkını kullanmayan Cruise’a, tarikat uğruna kızını terk ettiği için tepki yağıyor. Katı kuralları olan tarikat, üye olmayan aile üyelerinin birbiriyle görüşmesini yasaklıyor.