Tom Cruise Görevimiz Tehike 7 setinde küplere bindi

Tom Cruise, başrolde yer aldığı Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin çekimlerine devam ediyor. Setten sık sık yansıyan fotoğraflarda Cruise’un çekim aralarında maskeli olmaya özen göstermesi hep dikkat çekti. Setten gelen yeni haber, ekibin Covid-19 kurallarını ihlal etmesi üzerine Cruise’un bağırarak tepki gösterdiği, hatta küfür ederek ekiptekileri azarladığı yönünde.

The Sun gazetesinin yayınladığı, setten sızan ses kaydında, Cruise’un azarlamaları duyulabiliyor.

'Bunu tekrar yaptığınızı görürsem defolup gidersiniz'

Küfür de içeren konuşmasında ünlü oyuncu, “Bunu tekrar yaptığınızı görürsem defolup gidersiniz. Bu ekipte herhangi biri yaparsa iş biter. Sen de, sen de. Ve sen, bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksın” diye seslendi.

The Sun gazetesi, bilgisayar ekranı karşısında sosyal mesafeyi korumadan duran iki ekip üyesini azarlayan Cruise için “küplere bindi” ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, “Bizim sayemizde Hollywood film çekimlerine geri döndü. Binlerce iş yaratıyoruz” diyerek küfür etti.

'Biz bu lanet filmi durdurmayacağız'

Cruise, “İşte bu kadar. Özür dilemek yok. Onu, endüstri kapandığında evlerini kaybedenlere söyleyebilirsiniz. Biz bu lanet filmi durdurmayacağız. Anlaşıldı mı? Bir daha görürsem defolup gidersiniz!” diye de ekledi.

Gemi kiraladı

Görevimiz Tehlike 7 çekimleri son birkaç aydır Avrupa’da sürüyor. Cruise’un, oyuncular ve film ekibini dışarıdan izole bir yerde tutabilmek için kendi cebinden 500 bin sterlin ödeyerek bir gemi kiraladığı biliniyor.







