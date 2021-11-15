Tom Cruise, Marvel ile mi görüşüyor?

Hollywood yıldızı Tom Curise’un (59) Marvel Sinematik Evreni'ne katılmak için bir süredir görüşmeler yaptığı iddia edildi. Görünen o ki seri film çılgınlığından uzak duran Cruise’u bile karlı bir teklifle Marvel’e çekmek mümkün. Cruise Marvel Sinematik Evreni kurulurken 2008’deki ilk filmi Iron Man’de Tony Stark karakterini canlandırmak istiyordu. Hatta Görevimiz Tehlike’nin yıldızı Cruise’un, başarılı aktör Robert Downey Jr.’ın (56) başrol üstlendiği filmde yer almak için bir takım görüşmeler yaptığı da biliniyor.

YENİ BİR İSME İHTİYAÇ VAR

NTV'nin haberine göre, teknoloji, Cruise'un Marvel Sinematik Evreni'nde önemli bir rol oynamak için pazarlıkta olduğu söylentisiyle birkaç seçenek ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere 2015 yapımı Fantastik Dörtlü filmi yeniden başlatılıyor ve manşet için önemli bir isme ihtiyaç var. Ancak Cruise’un Marvel’de yer alacağı söylemleri, internet kullanıcıları tarafından pek sıcak karşılanmıyor gibi. Çünkü bu duyumlar yayınlandığından bu yana, Twitter’da Cruise’un MCU’ya girmesine karşı büyük tepkiler var.







