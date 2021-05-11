Usta aktör Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği 'Görevimiz Tehlike 7' (Mission: Impossible 7) filminin geçtiğimiz yıl İtalya'daki çekimleri pandemi yüzünden ertelenmişti. Bu nedenle filmin bazı sahneleri İngiltere'de, Derbyshire'da bulunan Stoney Middleton adlı köyde çekiliyor.

EKİPMANA TIRMANDILAR

Haberlerde yer alan iddialara göre; çevrede yaşayan insanlar sete akın etti. Bir yandan da Tom Cruise'u görmeye çalışan aktörün hayranları, sette aksiyon sahnelerinin çekiminde kullanılan ekipmanın üzerine çıktı.

ÇEKİMLERİN AKSAMASI İSTENMİYOR

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir görevli, çok geniş bir alana yayılan sette güvenliği sağlamanın zor olduğunu belirtti. Görevli, bu olup bitenlerin ardından Tom Cruise'un da harekete geçmek zorunda kaldığını ve polisi aradığını söyledi. Aynı kişi, güvenlikle ilgili bütün bu sorunlara rağmen Cruise'un ve filmde görev alan diğer kişilerin, çekimlerin aksamasını istemediğini de sözlerine ekledi.

'TOM CRUISE BENİM İÇİN HİÇBİR ANLAM İFADE ETMİYOR'

Longbottom çifti, bölgedeki sakin ve huzurlu ortamın Tom Cruise ve ekibi geldiğinde bozulduğunu ileri sürdü. Elizabeth Longbottom, kendisi ve eşinin en son 46 yıl önce sinemaya gittiklerini belirterek, Tom Cruise'un kendisi için hiçbir anlam ifade etmediğini ekledi.

DALLARIN KESİLMESİNİ İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde de çekimler esnasında karavanına giden Tom Cruise'un çatısına çarpan ağaç dallarının çıkardığı sesten rahatsız olunca öfkeden deliye dönmüştü. Çalışanların anlattıklarına göre; ekibe haber veren oyuncu, dalların kesilmesi için görevli çağrılmasını istedi.

'DAYANAMAYACAĞI BİR DURUM YOKTU'

'Görevimiz Tehlike 7' filminin setinde çalışanlardan biri de İngiliz basınına, "Tom'un dayanamayacağı bir durum yoktu" diyerek, bir ağaç dalı üzerinden bu kadar gürültü koparılmasının tuhaf olduğunu ifade etmişti.

SET ÇALIŞANLARINA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda da sette öfkesine yenik düşen Hollywood yıldızı, koronavirüs önlemlerine uymayan çalışanlara ateş püskürmüştü. Cruise'un zaman zaman nezaket sınırlarını aşarak, küfrettiği duyulan ses kaydı basına sızmıştı. Ses kaydında oyuncunun, "Bir daha bunu yaptığınızı görürsem hepiniz defolup gidersiniz" dediği duyuluyordu.







