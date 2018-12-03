Scientology Kilisesi'nin eski bir üyesi olan Valerie Haney, tarikattan nasıl kaçtığını ABD'li blog yazarı Leah Remini'ye anlattı.

Tarikatın eski üyesi Haney, "Tom Cruise, Scientology'nin lideri David Miscavige'e tapıyor" dedi. Haney, 22 yıllık Scientology geçmişinde pek çok kişinin 'hayat arkadaşını' seçmesine yardımcı olduğunu anlattı. Valerie, "Tom Cruise'un kız arkadaşını bulmak için de seçmeler oldu mu?" sorusuna "Kesinlikle evet" yanıtını verdi.

Yıllarca konuşulan "Cruise'un kız arkadaşı için Scientology'den onay alması" söylentileri de böylelikle doğrulamış oldu. Daha önce ünlü aktris Scarlett Johansson da Cruise ile sevgili olmak için bu seçmelere girdiği iddiasını reddetmişti.

Scientology tarikatından ise iddiaların ardından açıklama geldi. Tarikat, "Valerie Hamey'nin asılsız iddialarını reddediyoruz" dedi.