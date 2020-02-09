Tom Ford defilesinde Hadid rüzgarı

ABD’li tasarımcı Tom Ford, New York’ta tanıttığı Sonbahar 2020 koleksiyonunda 1960’lardan ilham aldı. Asaletin rengi siyahın öne çıktığı koleksiyonun en dikkat çeken tasarımı Gigi Hadid’in (24) tanıttığı dantel elbise oldu. Defileyi izleyenler arasındaki şarkıcı Jennifer Lopez’in (50) bu iddialı tasarıma bakışları şova damga vurdu. Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid'in giydiği asimetrik dekolteli metalik, transparan tasarım çok beğenildi.

Gigi Hadid

Bella Hadid

Defilede ayrıca Gigi ve Bella'nı en yakın arkadaşı Kendall Jenner da yer aldı. Kendall Jenner, siyah dantelden asimetrik bir elbise giymişti. Kendall'ın elbisesi, Bella Hadid'in elbisesine oldukça benziyordu.

Defileyi izleyenler arasındaki şarkıcı Jennifer Lopez’in (50) iddialı tasarımlara bakışı şova damga vurdu.







