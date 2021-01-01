Tom Hanks, Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı

BBC yayını The Graham Norton Show'un yeni yıl programına şapkasıyla katılan Hanks, "Size Albay Tom Parker'ı canlandırmak için olduğum korkunç tıraşı göstereyim. Şuna bakın korkunç... Görüyor musunuz? Şuna bakın! Çocukları korkuttum. Özür dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Baz Luhrmann tarafından çekilen "Elvis" isimli filminde rock yıldızı Elvis Presley'i ABD'li aktör ve şarkıcı Austin Butler canlandırıyor. Genç aktrist Olivia DeJonge ise Presley'in eşi Priscilla Presley'i oynuyor. Warner Bros. Pictures yapımı olan filmin 5 Kasım 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.







