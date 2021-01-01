Kültür & Sanat Tom Hanks, Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı

Tom Hanks, Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı

Kültür & Sanat

Tom Hanks, Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı

Ünlü oyuncu Tom Hanks, “Elvis Presley” filmi için saçlarını kazıttı. Hanks, film için Avustralya'da olduğunu ve filmde Presley'in menajeri Tom Parker'ı canlandıracağını söyledi.

01 Ocak 2021, Cuma 13:38 Son Güncelleme:
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BBC yayını The Graham Norton Show'un yeni yıl programına şapkasıyla katılan Hanks, "Size Albay Tom Parker'ı canlandırmak için olduğum korkunç tıraşı göstereyim. Şuna bakın korkunç... Görüyor musunuz? Şuna bakın! Çocukları korkuttum. Özür dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Baz Luhrmann tarafından çekilen "Elvis" isimli filminde rock yıldızı Elvis Presley'i ABD'li aktör ve şarkıcı Austin Butler canlandırıyor. Genç aktrist Olivia DeJonge ise Presley'in eşi Priscilla Presley'i oynuyor. Warner Bros. Pictures yapımı olan filmin 5 Kasım 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.


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