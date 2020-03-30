Tom Hanks ve eşi sağlıkla evlerine döndü
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse yakalandıklarını açıklayan ilk ünlü çift olan Hollywood yıldızı Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, Avustralya'daki karantina sürecini tamamlayıp evlerine döndü. Çift, Los Angeles Havaalanı'na özel bir jetle geldi.
30 Mart 2020, Pazartesi 09:53 Son Güncelleme:
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Bir ekip tarafından karşılanan, her ikisi de 63 yaşında olan Hanks ve Wilson'ın neşeli olduğu görüldü. Evlerine dönerken otomobili kullanan Tom Hanks ise kendilerini karşılayanlara gülümseyerek veda etti. Tom Hanks, çekimleri Avustralya'da süren ve Elvis Presley'in hayatını anlatan Presley adlı filmin çekimleri sırasında virüse yakalandığını açıklamıştı. Hanks, bir sosyal medya paylaşımıyla hem kendisinde hem de eşi Rita Wilson'da corona virüs tespit edildiğini duyurmuştu.
Semptomları anlattılar
63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı. Tom Hanks ve Rita Wilson bir süre hastanede tedavi gördükten sonra Queensland'da kiraladıkları lüks bir evde karantina sürelerini tamamlamıştı. Hanks ve Wilson, sosyal medya aracılığıyla yaşadıkları gelişmeleri takipçileriyle paylaşmıştı. Çift, karantina süresini tamamladıktan sonra da Los Angeles'a evlerine döndü. Yönetmenliğini Buz Luhrman'ın üstlendiği Presley adlı filmin çekimleri ise corona virüs nedeniyle askıya alındı.
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