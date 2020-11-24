Tomb Raider Reloaded iOS ve Android için duyuruldu

Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Emerald City Games'in yaptığı oynaması ücretsiz aksiyon oyunu Tomb Raider Reloaded duyuruldu. Yayınlanan görüntüler, oynanışla ilgili fikir vermekten oldukça uzak ve oyuncuların detayları öğrenebilmek için bir süre daha beklemesi gerekecek.

Şu an için sadece oyunun iOS ve Android için yayınlanacağı, oynaması ücretsiz olacağı, aksiyon arcade türünde olacağı ve 2021 yılında yayınlanacağı biliniyor.



