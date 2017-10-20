Tommy Hilfiger ile ‘engelleri’ aşıyorlar!

Yüksek modaya yıllar boyunca getirilen en büyük eleştirilerden biri herkese açık olmayışıydı. Küresel ısınma, cinsiyet eşitliği, cinsiyet akışkanlığı ve Brexit gibi politik, global ve sosyolojik konular zaman içerisinde moda dünyasındaki farkındalığı da artırdı. Bugün daha eşit, daha kapsamlı ve kucaklayıcı bir moda düzeninden söz etmek mümkün.’ın engelliler için hazırladığı son koleksiyon, bu olumlu değişimin en anlamlı örneği. "Demoktratikleşme ve dahil edilebilirlik her zaman markamın DNA’sını oluşturmuştur" diyen Bay Hilfiger, koleksiyonu şu sözlerle tarif ediyor:"Bu koleksiyon bahsettiğim vizyonun önemli bir parçası. Güçlendirici ve engelleri aşmanızı sağlayan tasarımlar." Engellilerin günlük hayatını kolaylaştırmak için pratik detayları düşünürek tasarlanan koleksiyonda toplam 71 parça bulunuyor. 37’si erkek giyim ve 34’ü kadın giyimden oluşan tasarımlar, fermuar ve düğme kullanımından ziyade açıp kapama işlemini manyetik kapatıcılarla kolaylaştırıyor. Daha önce de Runway of Dreams projesi kapsamında engelli çocuklar için iki koleksiyon hazırlayan Tommy Hilfiger, bu konudaki farkındalık mücadelesini şimdilik tek başına sürdürse de, bu çalışmanın diğer markalara da ilham vereceğini umut ediyoruz.