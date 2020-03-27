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Ton balıklı kinoa salatası tarifi

Ton balıklı kinoa salatası malzemeleri

1 su bardağı kinoa

1,5 su bardağı su

200 gram konserve ton balığı

2 adet salatalık

10 adet cherry domates

4 dal taze soğan

1/2 demet dereotu

1/2 demet maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 çay kaşığı tuz

Ton balıklı kinoa salatası yapılışı

Kinoayı üzerini geçecek kadar su ilavesi ile geniş bir kapta bekletin. Şişen kinoayı bir süzgece aktarın. Bol suda duruladıktan sonra suyunu süzdürün ve tencereye aktarın. Üzerini geçecek kadar yaklaşık 1,5 su bardağı su ilavesi ile kapağını kapattığınız tencerede, 15 dakika kadar pişirin. Suyunu çeken ve haşlanan kinoaları birbirine yapışmaması için, tahta bir kaşık yardımıyla havalandırarak karıştırın ve ılınması için bekletin. Alacalı bir şekilde kabuğunu soyduğunuz salatalıkları iri küpler halinde doğrayın. Cherry domatesleri ortadan ikiye kesin. Taze soğanları, halka halka doğrayın. Maydanoz ve dereotunu incecik kıyın. Salatanın sosunu hazırlamak için; zeytinyağı, üzüm sirkesi ve tuzu bir kapta çırparak karıştırın. Ilınan haşlanmış kinoayı ve tüm salata malzemelerini derin bir karıştırma kabına aktarın. Sosu ile harmanladıktan sonra bekletmeden servis edin.

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