Ton Balıklı Makarna Malzemeleri

Ton balıklı makarna yapmak için pratik malzemeler bulunmaktadır. Makarna ve ton balığı gibi malzemeler kolayca bulunabilmektedir. Ayrıca bu iki ana malzeme dışındaki malzemelerde her evde rahatça bulunmaktadır.

- Yarım paket makarna (kişi sayınıza göre farklı miktarlar kullanabilirsiniz.)

- 2 adet yeşil biber

- 1 adet kuru soğan

- 1 adet kapya biber

- 2 adet küçük boy domates

- 7-8 dal maydanoz

- 2 tatlı kaşığı salça

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 2 adet konserve ton balık

- Tuz, karabiber ve pul biber

Ton balıklı makarnayı sebze kullanmadan da yapabilirsiniz. Ancak birkaç farklı çeşitte sebze kullanmak ton balıklı makarnayı daha güzel bir hale getirmektedir. Baharatlar ise kişilerin zevkine kalmış bir durumdur. Tuz, karabiber ve pul biber makarna yemeklerine çok yakışmaktadır.

Ton Balıklı Makarna Tarifi ve Yapılışı: Ton Balıklı Makarna Nasıl Yapılır?

Ton balıklı makarnayı yapmak son derece kolaydır. Zaten makarna kolayca haşlanan bir üründür. Ton balığı da hazır bir ürün olduğu için bu yemek çok zamanınızı almayacaktır.

2-4 kişilik

Hazırlama: 20 dakika

Pişirme: 25 dakika

1. Öncelikle sıvı yağı tavaya dökerek ocağa alın. Sıvı yağı ocağa aldıktan sonra yemeğin yapımına geçebilirsiniz.

2. Ardından yemeklik olarak doğranmış olan soğanları koyun ve kavurun. Soğanlar yumuşayana kadar bu işleme devam edebilirsiniz.

3. Soğanlar yumuşayınca küp doğranmış biberleri de ekleyin. Biberlerde iyice yumuşayıncaya küçük küçük doğranmış domatesleri ve baharatları ekleyin.

4. Daha sonra ise salçayı ve kıyılmış maydanozu da ekleyip iyice karıştırın. Malzemeler harmanlanınca ocaktan alın.

5. Ana malzemelerden olan ton balıkların yağını iyice süzün. Ardından hazırladığınız harcın içerisine koyup güzelce karıştırın.

6. Son aşamada ise önce makarnayı suda haşlayın. Sonra makarnayı süzün ve son olarak ise harcı üzerine döküp ocağa alın. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra yemek servise hazır hale gelecektir. Bu lezzetli yemeği deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.

Ton Balıklı Makarna Yapmanın Püf Noktaları

Ton balıklı makarna oldukça kolay bir şekilde yapılmaktadır. Hazırlık süresi ve pişirme süresi göz önüne alındığında bu süre bir saati bile bulmuyor. Bu yüzden kolay, pratik ve lezzetli bir yemek arayanlar için ton balıklı makarna çok ideal bir seçim olacaktır.

- Ton balıklı makarna sade veya sebzeli olarak yapılabilir. Buradaki amaç ton balıklı makarna için güzel bir harç hazırlamaktır. Bunun için farklı soslarda yapabilirsiniz.

- Ton balığının yağını iyice süzmeyi ihmal etmeyin.

- Ton balıklı makarna için damak tadınıza göre baharatlar kullanabilirsiniz.

Ton Balıklı Makarna Yanına Ne Gider?

Ton balıklı makarna için güzel bir çorba yapabilirsiniz. Domates çorbası veya mercimek çorbası tercih edilebilir. Ton balıklı makarna yanına güzel bir börekte gidebilir. Milföy veya farklı bir börek yapabilirsiniz.

Ton balıklı makarna yanına ana yemek olarak karnıyarık tercih edilebilir. Ayrıca karışık kızartma veya kuru köftede oldukça uyumlu olacaktır. Ton balıklı makarnanın yanına yeşillik salatası da yapılabilir. Hem makarna hem de ton balığı ile yeşillikli salata sıklıkla tüketilmektedir. Bu yüzden ton balıklı makarna yanına yeşillik salatası çok yakışacaktır.