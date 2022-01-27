Dünya Tonga'da 6.2'lik deprem

Tonga'da 6.2'lik deprem

Dünya

Tonga'da 6.2'lik deprem

Volkan felaketiyle gündeme gelen Tonga, bu kez 6,2'lik depremle sarsıldı.

27 Ocak 2022, Perşembe 10:40 Son Güncelleme:
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Tonga, Pangai'nin yaklaşık 219 km batı-kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi. USGS, depremin 14,5 km derinlikte olduğunu açıkladı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Tonga'nın Pangai kentinin yaklaşık 219 kilometre kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. TSİ 09.40'da meydana gelen depremin 14.5 kilometre derinlikte kaydedildiği ifade edildi. Can veya mal kaybına yönelik bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, Tonga'ya bağlı Hunga Ha’apai Adası’nda 15 Ocak'ta sualtı yanardağında meydana gelen patlamanın yol açtığı hasarla mücadele sürüyor. Volkanik facianın neden olduğu tsunami sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği adada çok sayıda kişi yaralanmış, su kaynakları da kirlenmişti.

İHA


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