Pasifik ada ülkesi Tonga'da cumartesi günü Hunga Tonga-Hunga Ha'apai sualtı yanardağının patlamasının ardından gerçekleşen tsunaminin yıkımı gelen ilk fotoğraflarla gözler önüne serilirken, felakette 3 kişinin öldüğü açıklandı. Deniz altı kablosunun kopmasıyla dünya ile iletişimi kesilen ülkedeki felaketin yol açtığı hasarın boyutları ise hala tam olarak bilinmiyor. Oluşturulan Tonga yardım fonuna ise yüzlerce kişi Bitcoin gönderdi. Independent Türkçe'deki habere göre, Tongalı politikacı ve kripto para savunucusu Lord Fusitu'a tarafından kurulan Bitcoin cüzdanında, üç gün içinde yaklaşık 250 bağışla 40 bin dolardan fazla para toplandı.





Öte yandan, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Tongalı sporcu Pita Taufatofua, tsunami felaketinden beri ulaşamadığı babasından gelecek haberleri bekliyor.







