Nobel ödüllü Toni Morrison, hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü yazar Toni Morrison, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü ile ilgili açıklama yapılmadı. Ünlü yazarın ölümünün ardından inernette Toni Morrison hakkındaki bilgiler de merak ediliyor. Peki, Toni Morrison kimdir? İşte Toni Morrison kitapları…

TONI MORRISON KİMDİR?

ABD, 1931 Ohio doğumlu Morrison, Afro-Amerikalı işçi sınıfı bir ailenin dört çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Babası George Wofford on beş yaşındayken iki siyah iş adamının beyazlar tarafından linç edildiğine tanıklık etmiştir ve Morrison'a göre bu durum babasında travma yaratmıştır. Linç olayından sonra George Wofford, gerek ırkçılıktan kaçmak gerek de ekonomik sebeplerden ötürü ırksal olarak iç içe geçmiş ve endüstrisi gelişmekte olan Ohio'nun Lorain bölgesine göç etmiştir. Morrison'ın annesi Ramah Wofford ise dindar bir ev hanımıdır.

Morrison'ın ailesi Afro-Amerikan halk hikayeleri, hayalet öyküleri ve Afro-Amerikan ezgileri vasıtasıyla onun Afro-Amerikan kimlik bilinci geliştirmesini sağlamıştır. 1949'da, siyahi entelektüel çevreye katılmak amacıyla çoğunlukla Afro-Amerikalılara tahsis edilmiş olan Howard University'ye kayıt oldu. Üniversitenin İngilizce bölümünden 1953 yılında mezun olduktan sonra masterını 1955 yılında Cornell University'de yaptı. Master tezi Virginia Woolf ve William Faulkner üzerineydi. Texas Southern University'de iki yıl, Howard University'de ise yedi yıl İngilizce eğitimi verdi. Howard University'de eğitmen olarak görev yaptığı esnada Jamaikalı bir mimar olan ve 1958 yılında evleneceği Harold Morrison ile tanıştı ve evlendi. Boşandıktan sonra yaşamına Random House'ta editörlük yaparak devam etti. Random House'un hikaye/öykü alanında ilk kıdemli siyahi kadın editörü oldu. Morrison, siyah edebiyatının ana akım medyada görünür hale gelmesinde önemli rol oynadı. Üzerinde çalıştığı ilk kitaplardan biri de Nijeryalı yazarlar Wole Soyinka ve Chinua Achebe ile Güney Afrikalı oyun yazarı Athol Fugard'ın çalışmalarını içeren bir koleksiyon niteliğinde olan ve çığır açan Modern Afrika Edebiyatı (Contemporary African Literature) adlı çalışmasıdır. Eserleri arasında kölelikten 1970'lere dek Amerikalı siyahların hayatından fotoğraflar, araştırma yazıları, ilustrasyonlar ve diğer bilgilerin bir antolojisi niteliğinde olan The Black Book (1974) da yer almaktadır.

1988 yılında Pulitzer kurgu ödülü kazanan, eleştirmenlerin beğenisini toplayan ve en çok satan romanı ‘Beloved´ ile tanınıyordu. Morrison "Afro-Amerikan" edebiyatının tanınması ve gelişmesinde önemli rol oynamış, eserlerinde çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılık ve bu ırkçılığın yıkıcı sonuçlarını konu edinmiştir.

Diğer unutulmaz ve etkili romanları arasında Jazz (1992) ve Paradise (1997) oldu. Sonuncu romanını yayınlandıktan hemen sonra, Morrison, edebiyat dalında Nobel Ödülü’ne layık görülen ilk siyahi kadın oldu. Nobel Ödülü´ne kadar 6 roman yazan Morrison, ölümüne kadar 5 roman daha yazdı.

‘God Help the Child´ isimli son romanı 2015’te yayımlanan Morrison, 2010’da oğlunun ölümü de dahil olmak üzere en zor zamanlarında yazarlık yaptı.