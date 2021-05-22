Tony Avlar Instagram’da başarılı olmanın ipuçlarını verdi

Sosyal medya fenomeni Tony Avlar, izlediği yöntemleri ve taktikleri sosyal medya kullananıcıları ile paylaştı. “Sosyal medyanın en çok indirilen platformlarından birisi olan Instagram'da başarılı olmanın birçok yolu vardır. İnstagramın belirli algoritmalara sahip olduğunun ve bazı kurallarının olduğunu elbette biliyoruz. Keşfete düşmek için öncelikle Instagram profillerinin açık olması yani paylaşılan gönderilerin herkese ulaşabilmesi için hesabın gizli olmaması gerekmektedir.

Paylaşılan gönderileri kendiniz hazırlamalısınız. Özgün olmalı, herkesin yaptığı ve birbirini tekrarlayan gönderilen artık takipçilerin ilgisini çekmiyor. Profiliniz kendine özgü gönderiler ve dönemin akımına göre düzenlenmelidir. Diğer bir husus olarak gönderilerinizin altına kullanacağınız hashtag yani etiketlerdir. Kullanacağınız maximum 5-7 etiketle birden çok kullanıcıya erişebilir hatta çok daha fazla takipçiye sahip olma imkânı bulabilirsiniz.” Şeklindeki ifadeleri ile önemli hususlara değindi.

Avlar sözlerine “Keşfet, Instagram'ın uç noktalarından birisi, birçok etkileşim ve birçok takipçinin geri dönüşü anlamına gelmektedir. Özellikle beğeni ve yorum yapılması Intagram'ın keşfete daha çok çıkmasına sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra gönderilerinizin kaydedilmesi ve paylaşılması da keşfet için büyük önem taşır. Ve her gönderinize konum bilgisini muhakkak koymalısınız.

Ürün tanıtımı yapmak isteyen kullanıcılar için, tanıtacakları ürünü takipçilerinin isteklerine göre seçmeleri gerekmektedir. Takipçilerinin isteklerini dinleyen ve yorumlarını okuyan bir kullanıcı sürekli olarak etkileşimlerde bulunarak Instagram'da başarıyı yakalayabilirler. Eğer Instagram'da başarılı olabilmek ve yüksek takipçi sayısına ulaşabilmek istiyorsanız; sürekli olarak aktif olun ve etkileşimlerinizde kullandığınız dilinize çok dikkat edin” diyerek devam etti.

Avlar son olarak, “Kısacası aktif profil ve özgün paylaşımlar ile başarılı olabilecek Instagram hesaplarını geliştirmek de siz kullanıcıların elindedir. Spesifik konularda paylaşımlar yapıyorsanız o alandaki takipçileriniz daha fazla olacaktır. Siz de profilinizi, story veya akış gönderilerinizi buna göre seçmeli, düzenlemelisiniz. Sizi takip eden insanların beklentilerini karşılayan gönderiler her zaman çok daha fazla ilgi görür ve etkileşimi daha fazla olu.” dedi.