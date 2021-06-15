Etkinlik Rehberi Top bardakta oyunu

Top bardakta oyunu

Etkinlik Rehberi

Top bardakta oyunu

Çocukların bol hareketli oyunları çok sevdikleri aşikâr. Bu oyun sayesinde çocuklar hem nefes ve denge kontrolü sağlayacak hem de takım ruhunu hissedecek

15 Haziran 2021, Salı 13:41 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

2 adet tuvalet kâğıdı rulosu, 1 top, 1 plastik bardak, koli bandı / Yaş: 4-6

NASIL OYNANIR? 

Plastik bardak masaya bantlanır. Masada karşılıklı durulur. Sırasıyla ruloların içinden topa üflenir. Amaç bir takım olarak topu masadan düşürmeden bardak içine atmaktır.

Yazarlarımızdan
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