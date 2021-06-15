Top bardakta oyunu
Çocukların bol hareketli oyunları çok sevdikleri aşikâr. Bu oyun sayesinde çocuklar hem nefes ve denge kontrolü sağlayacak hem de takım ruhunu hissedecek
15 Haziran 2021, Salı 13:41 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
2 adet tuvalet kâğıdı rulosu, 1 top, 1 plastik bardak, koli bandı / Yaş: 4-6
NASIL OYNANIR?
Plastik bardak masaya bantlanır. Masada karşılıklı durulur. Sırasıyla ruloların içinden topa üflenir. Amaç bir takım olarak topu masadan düşürmeden bardak içine atmaktır.