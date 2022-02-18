Tasarımcı Fran Aviles’ın takıma katılmasıyla Kool2Play, Uragun ile oyunculara silah olmanın gerçekten nasıl bir şey olduğunu gösterebilecek.

Uragun'da, yozlaşmış AI tarafından istila edilmiş bir dünyayı keşfetmek için uyanan ölümcül Mech'i oynuyorsunuz. Kayıp pilotunuzu ve arkadaşınızı aradığınız macera sizi ıssız bir Barselona, aşırı büyümüş ve fütürist bir Hong Kong veya Kuzey Amerika'nın karlı dağ yarıklarında gizlenmiş madenler gibi farklı muhteşem yerlere götürecek. Hayatta kalmak için oyunun zorlu ve hızlı tempolu savaşında ustalaşman gerekecek. Neyse ki; av tüfeği ve otomatik silahlardan plazma bumeranglara ve roketatarlara kadar yeni silahların kilidini açabileceksiniz. Bu da size bir ton özelleştirme seçeneği ve düşmanlarınıza karşı adil bir şans verecek.



